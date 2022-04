Precetto Pasquale: anche i carabinieri di Salerno al solenne momento religioso a Pompei

E' stato celebrato nella suggestiva cornice della chiesa della “Madonna del Rosario di Pompei”, da don Carlo Lamelza, Cappellano militare della Legione Carabinieri Campania, il Precetto Pasquale. Il solenne momento religioso si è svolto alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri Salerno, Colonnello Gianluca Trombetti, degli Ufficiali del Comando Provinciale e di una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e di carabinieri della provincia con i propri familiari, nonché di un folto gruppo di appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.

La preghiera

Anche in questa circostanza i carabinieri di Salerno, fedeli alle tradizioni, si sono riuniti in preghiera per celebrare in modo semplice, ma molto significativo il precetto pasquale. Al termine della celebrazione, il Colonnello Trombetti dopo aver ringraziato tutti i presenti ed in particolare le famiglie dei militari in servizio ed in congedo, che sempre sostengono i Carabinieri di ogni ordine e grado nel difficile compito che giornalmente il Carabiniere svolge, ha rivolto un sentito pensiero ai caduti ai quali l’Arma dedica sempre un’attenzione speciale, perché la vicinanza di tutti i Carabinieri possa lenire il dolore ed essere sempre di conforto per il superamento di ogni ostacolo quotidiano.