Sanità: il presidio Cittadinanza Attiva, Tribunale dei diritti del malato e Salerno in piazza

Lunedì, dopo 21 giorni dallo scorso 9 novembre, giorno in cui Cittadinanza Attiva, il Tribunale diritti del Malato e il coordinamento di associazioni salernitane Salerno in piazza hanno organizzato il primo presidio sotto la sede centrale dell’ASL è previsto un nuovo appuntamento, sempre in via Nizza per fare il punto sulle richieste dei cittadini.

Lo scorso 9 novembre, i manifestanti sono stati ricevuti dai vertici ASL Salerno, ottenendo un nuovo appuntamento per fare il punto dell’arte sulle denunce avanzate.

Le richieste dei manifestanti

Nello specifico i cittadini avevano denunciato che:

è stata ufficialmente preclusa la possibilità di utilizzare i servizi radiologici e ambulatoriali, sia dell’unico ospedale, il Ruggi, sia delle strutture di sostegno al servizio sanitario come il Da Procida;

tutte le cliniche private e i centri diagnostici hanno esaurito i tetti di spesa convenzionati, così tantissime persone affette da malattie anche croniche, addirittura malati di cancro, che necessitano di esami costanti e soprattutto costosissimi, ora sono costretti a pagarli di tasca propria;

chi non può permetterselo, ha smesso di monitorarsi.

Nell’incontro del 9 novembre, sono state avanzate anche le seguenti richieste:

potenziamento del personale della prima USCA di Salerno (alla quale dovrebbero aggiungersi altre due USCA, come riferito dagli stessi vertici ASL Salerno);

che l’attività dell’USCA istituita, e delle prossime, sia assolutamente conforme al protocollo previsto dalla legge, svolgendo quindi TUTTE le attività di diagnostica e monitoraggio;

il potenziamento del poliambulatorio già esistente nel quartiere di Pastena, che venga dotato di un ecografo con tutte le sonde necessarie e di nuova generazione, e di una TAC, per consentire con la piastra radiologica (di cui già è dotato) tutti gli esami necessari, ad esempio ai pazienti oncologici e non solo.

L'annuncio