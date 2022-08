Afa e temporali di calore nel weekend a Salerno e provincia: le nuove previsioni

Caldo poco sopra le medie stagionali e temporali di calore pomeridiani nell'entroterra. Così sarà il meteo nei prossimi giorni in Campania e, in particolare, a Salerno. Lo annuncia il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com

In Campania

Dal punto di vista meteorologico ritroveremo condizioni di alta pressione prevalente sul territorio campano, che determinerà soleggiamento diffuso e caldo estivo di qualche grado superiore alle medie climatiche tipiche per il periodo. Instabilità di calore (acquazzoni o veloci temporali) a ciclo pomeridiano interesserà l'Appennino casertano, il beneventano, l'avellinese e l'Appennino salernitano con puntuali grandinate e locali colpi di vento. Sporadicamente verranno inetressate dai fenomeni anche le aree pianeggianti e costiere del medio-basso salernitano (specie il pomeriggio del 7 agosto). La situazione, al momento, non sembra pronosticare cambiamenti troppo significativi nel corso della settimana di Ferragosto, se non un ritorno -a livello termico- verso le medie stagionali e una ulteriore lieve instabilizzazione del tempo che potrebbe coinvolgere a tratti anche il napoletano.

A Salerno

Ci attende un weekend con sereni o poco nuvolosi al mattino e in serata su Salerno, qualche locale nuvoletta transiterà invece nel corso del pomeriggio. Instabilità pomeridiana (acquazzoni e temporali) anche moderati/forti (con grandine e colpi di vento) interesseranno le aree appenniniche e pre-appenniniche. Non escluso però un rapido acquazzone sul Capoluogo, ma in particolare sulle zone sub-costiere meridionali della provincia, nel pomeriggio di domenica 7. Estremi termici giornalieri sui 24-33°C; venti moderati tra pomeriggio e prima sera. Da metà della nuova settimana maggiore variabilità pomeridiana con qualche piovasco/temporalino più convinto anche su Salerno città e probabile lieve flessione dei valori massimi.