Tempo instabile e calo delle temperature: ritorna il freddo nel weekend di Pasqua

Meteo instabile e calo delle temperature per il weekend di Pasqua. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, spiega: "Tra sabato e domenica locali rovesci e temporali ma non mancheranno anche ampi momenti assolati; Pasquetta in prevalenza bella ma decisamente più fredda". Il meteorologo fa sapere che dopo gli ultimi giorni con temperature più miti, il tempo cambierà nel weekend a causa di un fronte freddo proveniente dal Nord Est Europa che raggiungerà i Balcani e poi l’Italia, proprio in occasione della Santa Pasqua.

Le previsioni

Drastico calo delle temperature proprio nel fine settimana di Pasqua, quando si potranno perdere fino a 10 gradi nelle zone di montagna. Su tutta la penisola soffieranno venti di Tramontana e Grecale, a Pasqua su gran parte d’Italia e a Pasquetta soprattutto al Sud, che acuiranno la sensazione di freddo. Sabato occasionali piogge al Sud e sull’Appennino ma non mancheranno parentesi assolate. A Pasqua invece tempo più instabile al Sud tra sole, nuvole sparse e occasionali acquazzoni. La Pasquetta si prospetta in larga parte soleggiata, con qualche instabilità all’estremo Sud.