Fra piogge e schiarite: le previsioni meteo per il ponte dell'Immacolata

Stabilità prima di un nuovo peggioramento. Questo lo scenario meteo della Campania per i prossimi giorni. Secondo Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, vi saranno condizioni meteo stabili e asciutte sulla Campania almeno fino a mercoledì compreso.

La tendenza

Dalla sera di mercoledì si verificherà un progressivo incremento della nuvolosità con primi piovaschi possibili a fine giornata sul Casertano. Segue il transito di umide correnti in quota, di origine atlantica, che determineranno un giovedì 8 dicembre all'insegna dell'instabilità, con tratti di pioggia più probabili sul Casertano, sul Matese e sul territorio di Napoli, in particolare nella prima parte della giornata. Temperature massime entro 15-17°C. Ventilazione in graduale rinforzo da S-SO. Venerdì si prevede un clima prevalentemente asciutto ma con nubi irregolari, venti in ulteriore rinforzo e temperature massime in aumento. Condizioni che rappresentano il preludio ad un nuovo diffuso peggioramento previsto per il weekend, questa volta a carattere freddo, che sarà accompagnato da piogge, rovesci e da un forte calo delle temperature.