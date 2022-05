Caldo estivo fino a sabato, poi torna la pioggia: le previsioni in Campania e a Salerno

Alta pressione e caldo estivo fino a sabato, domenica instabile con rovesci e qualche temporale. Sono queste le previsioni meteo per i prossimi giorni e per il weekend in Campania. Lo comunica il meteorologo di 3bmeteo Gaetano Genovese.

In Campania

Un campo di alta pressione d’origine africana, si farà strada sul Mediterraneo garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione almeno fino a sabato, quando un centro di bassa pressione proveniente da ovest, recherà un peggioramento del tempo con qualche rovescio o temporale. Nello specifico, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province, da segnalare solo il transito di nubi alte e stratificate tra giovedì e venerdì che offuscheranno il cielo per gran parte della giornata. Durante il fine settimana, stando alle odierne emissioni modellistiche, è atteso il transito di un centro di bassa pressione che sarà responsabile di un generale cambiamento delle condizioni meteo sulla regione, con il ritorno di piogge e temporali. Tra mercoledì e sabato i valori massimi di temperatura si spingeranno fin verso i 30°-32°C lungo le zone costiere e fin verso i 34°-35°C nelle zone interne.

A Salerno

Condizioni meteorologiche tipicamente estive sono attese sulla città di Salerno fino al weekend. L’alta pressione sul Mediterraneo garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in graduale aumento. Da segnalare il transito di nubi alte e stratificate tra venerdì e sabato, preludio ad un peggioramento del tempo nel fine settimana. Temperature massime fino a 31°C tra mercoledì e venerdì, in calo nel fine settimana.