Temperature in calo e tornano i temporali: ecco le previsioni in Campania e a Salerno

Dopo aver alimentato una lunga, intensa e anomala ondata di calore con i primi picchi di 35-37°C nelle pianure interne, tra mercoledì 8 e venerdì 10 giugno l’anticiclone nord-africano tenderà gradualmente ad indebolirsi sotto la spinta di correnti più umide e temperate di matrice atlantica. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.com, al Sud Italia la seconda parte della settimana si aprirà all'insegna di locali condizioni d'instabilità atmosferica e di un apprezzabile calo delle temperature, stimabile mediamente in 5-7°C rispetto ai valori odierni e più marcato nelle aree interne a ridosso dell'Appennino.

In Campania

Il calo della pressione e dei geopotenziali, legato al transito di un nucleo d'aria fredda in quota lungo l'Adriatico, innescherà condizioni di marcata instabilità atmosferica in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì. Rovesci e locali acquazzoni temporaleschi in rapido sviluppo sull’Appennino campano nelle prime ore del pomeriggio si estenderanno a Casertano, Avellinese, Beneventano e aree interne comprese tra le province di Napoli e Salerno. Entro il tramonto qualche breve acquazzone potrebbe raggiungere anche la costa tirrenica (comunque in misura più attenuata) e il Cilento. Per loro natura, i fenomeni si mostreranno localizzati nello spazio e nel tempo e potranno associarsi a improvvisi rinforzi del vento e a puntuali grandinate. Il ritorno alla normalità climatica sarà solo temporaneo, nient’altro che una breve parentesi: come preannunciato da 3bmeteo.com, già nel corso del prossimo weekend l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo, dando il via ad una una nuova fase stabile e soleggiata e a un sensibile rialzo termico su valori da estate inoltrata.

A Salerno città

Tempo discreto tra martedì e mercoledì con banchi di nubi basse e foschie in formazione poco a largo della Costiera Amalfitana tra la notte e l’alba; massime in apprezzabile calo fino a 24-25°C, ma con alti tassi di umidità. L’instabilità entrerà nel vivo nelle ore tardo-pomeridiane e serali di giovedì 9 e venerdì 10, quando gli acquazzoni temporaleschi in sviluppo nelle aree interne potranno parzialmente estendersi alla fascia costiera, seppur in forma attenuata. Seguirà un weekend caldo, stabile e da piena estate.