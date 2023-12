Le previsioni meteo per capodanno: perturbazione in arrivo ma temperature sempre sopra la media

Nei prossimi giorni l'alta pressione subirà un parziale indebolimento, influenzando le condizioni atmosferiche soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, arriveranno venti più umidi, con possibili piogge tra Liguria e alta Toscana, estendendosi sporadicamente anche al Nordovest, Emilia Romagna e Umbria. Tuttavia, le precipitazioni saranno limitate. La situazione climatica, nonostante la stagione invernale, presenterà temperature al di sopra della media, senza picchi eccezionali come quelli precedenti al Natale.

Le previsioni

Durante il periodo tra San Silvestro e Capodanno, una veloce perturbazione atlantica attraverserà l'alta pressione, portando pioggia in pianura e neve sulle Alpi. Le regioni maggiormente coinvolte saranno il Nord e quelle del versante tirrenico, mentre l'Adriatico e gran parte del Sud, esclusa la Campania, vedranno precipitazioni scarse o assenti. La notte del Veglione potrebbe risultare almeno parzialmente bagnata in queste zone, ma le temperature si manterranno sopra la norma. Quanto al nuovo anno, Ferrara suggerisce che il 2024 potrebbe iniziare con condizioni più dinamiche rispetto a dicembre. Le perturbazioni atlantiche potrebbero interessare con maggiore frequenza il Mediterraneo, incluso l'Italia, portando fasi piovose e nevose in montagna. Tuttavia, si prevede che la temperatura non raggiungerà livelli particolarmente freddi, almeno inizialmente.