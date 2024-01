"Grande stabilità e temperature sopra la media": le previsioni per gli ultimi giorni di gennaio

"Grande stabilità e temperature sopra la media": queste le previsioni di Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, per i prossimi 7-10 giorni in Italia. L'anticiclone dominante porterà tempo in prevalenza sereno e un clima insolitamente mite, con la possibilità di nebbie e nubi basse in alcune aree.

Le previsioni

Il tempo sarà prevalentemente sereno, anche se non completamente libero da nubi. Le coste, in particolare quelle tirreniche, potrebbero vedere la formazione di nubi basse. Un fenomeno simile è previsto anche nelle valli e nelle pianure, dove foschie o nebbie persistenti, soprattutto nella Valpadana e durante le ore notturne e mattutine, potrebbero manifestarsi. Queste condizioni di stabilità sono accompagnate da un clima mite, che sarà più evidente in quota durante il giorno. Nelle valli e nelle aree interne pianeggianti, l'aumento di temperatura sarà più contenuto, a causa dell'inversione termica. Le temperature complessivamente subiranno un progressivo aumento, con lo zero termico che potrebbe raggiungere i 3800-4000 metri sugli Alpi. Saranno presenti alcuni disturbi meteorologici sulle aree alpine di confine, rappresentando un contrasto con la generale stabilità atmosferica. Questi disturbi potrebbero portare a piogge o nevicate a quote medio-alte, principalmente sulle aree confinali del Nordest, mentre le Alpi occidentali godranno di condizioni più asciutte e soleggiate.

Febbraio

Guardando al mese di febbraio 2024, Ghisu suggerisce la possibilità di un clima più dinamico rispetto a gennaio. Potrebbe verificarsi un temporaneo indebolimento del vortice polare, che favorirebbe il trasporto di masse d'aria fredda verso l'Europa. Le regioni adriatiche e il Sud Italia potrebbero essere particolarmente influenzate da questa configurazione meteorologica, mentre il Nordovest e le zone tirreniche potrebbero rimanere più al margine di questi cambiamenti. Ulteriori analisi e aggiornamenti seguiranno per monitorare l'evoluzione di queste condizioni atmosferiche.