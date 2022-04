Tempo instabile a Salerno: ecco le nuove previsioni

Dopo una giornata di mercoledì prevalentemente stabile e soleggiata con temperature massime miti, fino a 20°C, il tempo peggiorerà sensibilmente nella giornata di giovedì con piogge e rovesci che in serata e nel corso della notte di venerdì potranno assumere anche carattere intenso e temporalesco. Lo comunica Carlo Migliore di 3bmeteo.com.

Il weekend

Per venerdì è attesa ancora una certa instabilità con piogge e rovesci intermittenti che tenderanno ad attenuarsi a fine giornata, Nel weekend tempo buono con sole prevalente. Le temperature saranno in lieve aumento giovedì con massime fino a 24°C poi in calo tra venerdì e il weekend con massime non oltre i 18/20°C. Attenzione ai venti che soffieranno forti di scirocco sempre tra giovedì e venerdì con mare molto mosso o agitato.