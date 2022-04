Weekend della Domenica delle Palme: le previsioni meteo a Salerno città

La perturbazione dei giorni scorsi lascia spazio alla rimonta dell'alta pressione, garanzia di tempo più stabile sulla Campania seppur con un tempo non del tutto soleggiato. Infiltrazioni di aria umida, legate ad un flusso di correnti occidentali, rinnovano una generale variabilità sulle regione, con cieli a tratti nuvolosi specie sui settori interni e montuosi, in particolare nella giornata di sabato quando si potrà avere qualche isolata e breve pioggia. Si tratterà delle avvisaglie di una perturbazione che domenica delle Palme apporterà un rapido peggioramento con qualche pioggia o rovescio nella prima parte del giorno specie nelle aree interne e sul salernitano. Il tutto associato ad un calo delle temperature e col ritorno della neve sui rilievi sopra gli 800-1000m. I venti tesi di Tramontana e Maestrale nella seconda parte del giorno apporteranno un deciso miglioramento; l'avvio della nuova settimana si preannuncia soleggiato con temperature massime in lieve aumento, minime in calo.

Le previsioni a Salerno

Variabilità su Salerno con cieli a tratti anche nuvolosi ma senza fenomeni per via di infiltrazioni umide da ovest. Domenica invece un veloce fronte freddo porterà un peggioramento con qualche acquazzone in attenuazione nella seconda parte del giorno quando prevarranno le schiarite. I venti rinforzeranno da Grecale e le temperature subiranno una contenuta diminuzione, soprattutto nei valori notturni. Lunedì invece spazio al bel tempo. Lo comunica il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.