Rafforzamento strutturale della polizia locale dei Comuni: la Regione finanzia progetti per 450mila euro

In Campania, l'assessorato alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione, attraverso l'ufficio del Federalismo, ha finanziato, con un contributo fino al 70%, venti progetti per un totale di 450mila euro, finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia locale dei Comuni singoli e di quelli associati. Tredici progetti, di cui tre nella provincia di Napoli, tre nella provincia di Salerno, tre a Caserta, due ad Avellino e Benevento, riguardano l'approntamento, l'implementazione tecnologica di Centrali operative di polizia e l'acquisto di mezzi mobili; mentre gli altri sette - di cui tre in provincia di Napoli, tre nella provincia di Salerno e uno in quella di Benevento - attengono, invece, al potenziamento della polizia municipale attraverso l'attivazione del servizio di prossimità.

Parla l'assessore alla Sicurezze e Legalità, Mario Morcone: