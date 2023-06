Aree interne, Corrado Matera presenta una proposta di legge

"È assolutamente necessario risolvere le contraddizioni registrate nell’applicazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne". Questo il presupposto da cui nasce la proposta di legge alle Camere protocollata nei giorni scorsi presso la Regione Campania dal Consigliere Regionale Corrado Matera. Il relativo iter è stato immediatamente avviato, e la proposta di legge è in discussione da oggi nella III Commissione speciale “Aree Interne”. L'obiettivo è rispondere alle carenze di personale sanitario e scolastico che si registrano in queste aree, determinando un ulteriore pregiudizio alla tutela del diritto alla salute e all’istruzione dei loro abitanti, attraverso la previsione di specifici incentivi.

Le parole di Matera

“La Strategia delle Aree Interne - commenta il Consigliere Regionale Corrado Matera - mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, ma purtroppo la sua attuazione ha evidenziato alcune contraddizioni che è necessario risolvere, se vogliamo che gli obiettivi prefissati siano realizzati e non restino sulla carta. Lo Stato attribuisce alle Aree Interne contributi destinati alla Sanità, alla Scuola e ai Trasporti, indicati come gli «assi portanti» della Strategia, e tuttavia in questi settori i problemi continuano ad aggravarsi. In particolare, la Sanità e la Scuola nelle Aree Interne subiscono una carenza di organico sempre più rilevante, e nei trasporti si registrano difficoltà legate ai collegamenti e alla viabilità. Per la Scuola, poi, alla luce delle nuove indicazioni, dovrebbero sempre più ridursi gli Istituti e i Dirigenti Scolastici. La Proposta di Legge da me presentata nasce dall’esigenza di risolvere queste gravi contraddizioni, prevedendo -ove necessario- opportuni incentivi per arginare le problematiche riscontrate, e chiedendo alle Camere di utilizzare allo scopo anche fondi che sono stati già di fatto attribuiti alle Aree Interne. Essendo originario di un’Area Interna salernitana, e toccandone con mano le difficoltà -conclude Matera- ho ritenuto mio dovere elaborare questa iniziativa legislativa che, a mio parere, potrà dare un importante contributo non soltanto alla mia comunità ma a tutte quelle comunità che, a livello regionale e nazionale, rientrano nella stessa classificazione”.