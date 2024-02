Agricoltura, la protesta dei trattori arriva a Battipaglia: il presidio fino a lunedì

Numerosi operatori, con i loro trattori, stanno protestando dinanzi allo stadio 'Pastena' di Battipaglia contro le Politiche Agricole dell'Europa, per chiedere misure che possano permettere la sopravvivenza delle numerose aziende della Piana del Sele del settore dell'allevamento bufalino e degli ovini, ma anche nella quarta e quinta gamma dell'ortofrutta. Gli imprenditori dicono "no" all'aumento del costo delle materie prime e a quello dei carburanti. "I nostri prodotti finiscono sul mercato sempre allo stesso prezzo, cancellando così di fatto qualsiasi margine di guadagno o addirittura della copertura delle spese", spiegano i manifestanti. A rischio, prevelentemente le piccole e medie imprese. Il sit-in di protesta dinanzi allo stadio prosegue fino a domani, 5 febbraio: "La Piana del Sele contribuisce al PIL della provincia di Salerno per oltre un terzo e il comparto agricolo Campano nella stessa proporzione per quello regionale, i motivi della nostra protesta sono carne sintetica, costi energetici, percentuale di terreno da tenere incolto, gli insetti nel piatto”, spiegano.

Le motivazioni

"Da quest’anno scatta l’obbligo di tenere incolto il 4% dei terreni seminati sopra i 10 ettari. - sottolineano gli agricoltori - In commissione Agricoltura alla Camera c’è un progetto di legge che modifica il decreto legislativo del 2021 contro le pratiche sleali, ma ad oggi nulla è cambiato. La legge di bilancio inoltre reintroduce l’Irpef agricola. La protesta deve continuare. È inconcepibile togliere a un agricoltore la possibilità di coltivare grano".

La solidarietà

Ad unirsi alla protesta degli agricoltori che in questi giorni stanno facendo sentire forte la loro voce, anche il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, insieme al sindaco di Eboli, Mario Conte, ai delegati delle amministrazioni di Battipaglia, Serre e Albanella. Grazie alla Cum Sele di Fabio D’Onofrio anche la Piana del Sele focalizza l'attenzione sulla crisi del settore e contro le decisioni del governo italiano e Europeo. "L'agricoltura va sostenuta con una politica che possa salvaguardare le produzioni ed il lavoro fatto di tante piccole aziende. Ogni giorno ascoltiamo i continui problemi irrisolti. L'area della Piana è in prima linea, e noi, come amministratori, siamo e saremo sempre insieme al mondo agricolo. Il nostro è un territorio con filiere importanti che guidano l'economia sia con eccellenze riconosciute, ma anche con tante micro e medie produzioni che significano reddito, occupazione, qualità alimentare e benessere per i cittadini. Mettere sotto attacco l'agricoltura significa mettere sotto attacco la vita stessa delle persone", ha osservato il sindaco Cembalo.