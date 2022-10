Settimana della Protezione Civile: l'appuntamento a Salerno

La quarta edizione della Settimana di Protezione Civile in Campania si terrà dal 9 al 16 ottobre. La manifestazione che si tiene nell'ambito della campagna nazionale dedicata a sensibilizzare i cittadini sui temi della consapevolezza e della prevenzione del rischio oltre che a diffondere una moderna cultura di protezione civile, si svolge in tutta Italia sotto l'egida del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Gli appuntamenti

Sono tanti gli appuntamenti che si svolgeranno in tutta la regione con il conivolgimento delle Prefetture, dei Comuni che hanno aderito, delle Istituzioni e del mondo del volontariato.

In Campania le attività sono dedicate agli studenti delle scuole medie e superiori, ai cittadini e agli addetti ai lavori. Gli eventi infatti, da un lato, puntano a diffondere le buone pratiche da tenere in caso di rischio naturale, anche attraverso la campagna nazionale Io Non Rischio e, dall'altro, a migliorare la risposta del sistema di protezione civile mediante esercitazioni specifiche dedicate alle diverse componenti del sistema.

A Salerno

Il prossimo 11 ottobre, presso la stazione marittima di Salerno, si svolgerà un’esercitazione dedicata al tema del rischio idrogeologico, particolarmente sentito nel nostro territorio. La pianificazione dell’esercitazione è stata condivisa e sviluppata, nei dettagli delle modalità di intervento, con le varie componenti del sistema di protezione civile: Prefettura di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Comune di Vietri sul Mare, Questura di Salerno, Comando provinciale Arma dei Carabinieri, Comando provinciale Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Comando provinciale Vigili Del Fuoco, ASL/118 Emergenza Sanitaria, Soccorso Alpino, Croce Rossa Italiana, oltre alla rete di volontariato attivata dalla Regione Campania.

Lo scenario di riferimento in questa occasione è stato individuato in un’azione coordinata di soccorso e recupero di circa 50 bagnanti colti da una improvvisa perturbazione meteorologica che si abbatte su due tratti di spiaggia del comune di Vietri sul Mare, raggiungibili solo via mare. L’evento avverso causa, in contemporanea, anche una frana del costone delle rocce antistanti, provocando alcuni feriti.

Nell’occasione sarà predisposto all’ingresso del Molo Manfredi, nell’area antistante alla Stazione Marittima, uno spazio dedicato all’accoglienza di studenti e cittadini, ove saranno allestite apposite strutture operative facenti capo alle varie componenti di protezione civile che parteciperanno all’esercitazione (Posto Medico Avanzato, gazebo con materiale operativo e divulgativo, ecc.). Il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, sarà costituito nell’occasione presso la sede della Capitaneria di Porto.