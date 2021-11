Supporto agli studenti in caso di disagio: Regione e psicologi firmano il protocollo d'intesa

E' un momento delicato, per tutti: si ondeggia tra gli strascichi del post Covid, che ha lasciato segni (invisibili, ma da non sottovalutare) tra i più giovani, soprattutto in età scolare, e l'appello a non abbassare la guardia, perché la nuova ondata potrebbe essere alle porte e può essere combattuta solo attraverso la prudenza, la vaccinazione, l'utilizzo della mascherina.

Il protocollo

Nessuno resti indietro, dimenticato, non aiutato, senza sostegno e supporto. Per questo motivo, domani, 18 novembre, alle ore 12, nella sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, sarà firmato il protocollo tra la Regione e l'Ordine degli Psicologi della Campania per il supporto agli studenti in caso di disagio.