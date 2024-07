Regionali 2025, Maraio (Psi): "Nuove adesioni in Campania, ora l’obiettivo è il 9%"

“In Campania il Psi continua a crescere. Tornano importanti personalità che recuperano e rilanciano la nostra tradizione ed aderiscono tanti giovani amministratori che rinnovano l’entusiasmo della nostra comunità”. Lo ha dichiarato il salernitano Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi a margine dei lavori del Consiglio nazionale a Napoli.

L'obiettivo del 9%

Maraio ha spiegato: “L’adesione di personalità come quelle di Roberto De Masi, di Felice Laudadio, di Felice Iossa e Giulio Di Donato, l’impegno di tanti giovani amministratori come Tommaso De Capua di Camposano, le adesioni che ufficializzeremo a Settembre, mi consentono di dire con certezza che saremo la sorpresa delle prossime regionali in Campania. Il mio obiettivo è trasformare il dato di Salerno il 9%, è il dato raccolto nella seconda provincia della Campania, nella percentuale regionale. Ci sono, oggi, le condizioni per farlo” “La lista del Psi – ha confermato durante un incontro con la stampa – sarà presente alle regionali. Sulla scheda ci sarà il garofano rosso”.

“Faremo sentire la nostra voce per costruire un centrosinistra ancora più forte. Sarà necessario partire dalla attuale esperienza di Governo che, al netto delle difficoltà strutturali e di quelle che nascono dall’ostracismo dell’Esecutivo, sta facendo molto bene. Laveremo per costruire un ‘campo largo’ che rafforzi questa esperienza. L’obiettivo è allargare e non fare le guerre a chi è in campo”.