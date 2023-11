Qualità della Vita, la provincia di Salerno è all'86esimo posto: la classifica

La provincia di Salerno si colloca all’86esima posizione nella classifica annuale sulla qualità della vita del 2023, realizzata da ItaliaOggi e Ital communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta all 25esima edizione. Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza, in 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base.

I settori

Nella classifica dell’Ambiente, la provincia salernitana è al 93esimo posto; per la categoria “Affari e Lavoro” è al 92esimo; per “Reati e Sicurezza” è 76esima; per “Istruzione e Formazione” è 81esima; per “Sistema Salute” è 12esima; per “Tempo Libero e Turismo” è 64esima; per “Sicurezza Sociale” è 76esima.