Qualità della vita, Salerno all’88esimo posto: la classifica de "Il Sole 24 Ore"

La città di Salerno si colloca all’88esima posizione, conquistando nove posizioni rispetto al 2022, nella classifica sulla Qualità della Vita in Italia. E’ quanto emerge dalla 34esima indagine condotta da Sole 24 Ore. Le classifiche sono state prodotte attraverso una minuziosa analisi di 90 indicatori divisi in sei categorie: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Demografia e società, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero.

In Campania

Per quanto concerne la classifica relativa alle città campane in testa Benevento 78esima (+4), seguita da Avellino, posizionatasi al 79esimo posto (+5), da Salerno 88esima (+8) e da Caserta al 98esimo posto (+1). Chiude Napoli al 105esimo posto, unica tra le città campane a peggiorare la propria classifica rispetto allo scorso anno.

Ai primi posti

Per la prima volta la provincia di Udine è in testa alla classifica, davanti a Bologna e a Trento. Si tratta della prima volta per la provincia friulana, che mai aveva ottenuto un risultato così prestigioso dal 1990 (anno in cui fu realizzata la prima classifica).