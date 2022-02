Formazione professionale regionale e Fondi Nazionali: istituito in Campania il 1° tavolo di raccordo pubblico/privato

Un tavolo di raccordo pubblico/privato tra la formazione professionale regionale e i Fondi Nazionali Interprofessionali: la Regione Campania è la prima in Italia a istituire un tavolo di raccordo pubblico/privato tra la formazione professionale regionale e i Fondi Nazionali Interprofessionali. Stamattina l’assessore Filippelli ha incontrato i rappresentanti dei Fondi Interprofessionali per accelerare l’opera di riforma e ammodernamento del sistema delle politiche formative in Campania. “Trasparenza e incrocio tra formazione professionale e richiesta di lavoro sono le priorità della Regione", ha detto l’assessore.

Per rendere concreta questa collaborazione, è stato presentato un nuovo strumento informatico che sarà la piattaforma digitale dove lavorare insieme per integrare interventi pubblici e privati e monitorare i fabbisogni formativi delle aziende che oggi sono intercettati separatamente.

Parla l'assessore Filippelli