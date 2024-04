Il rapporto di Italy for Climate: la Campania è la regione che registra minori emissioni e consumi di energia pro-capite

La Campania è la regione italiana che registra minori emissioni e consumi di energia pro-capite. È quanto certifica Italy for Climate (I4C) che, grazie al nuovo database Ciro, ha raccolto, analizzato con indicatori originali e messo a confronto dati e buone pratiche ambientali adottate dalla Campania e dalle altre Regioni italiane per guidarle nel processo di decarbonizzazione dei propri territori e nel raggiungimento degli obiettivi climatici.

I dati

La regione si distingue a livello nazionale per diverse best practice in termini di sostenibilità ambientale, analizzata in dettaglio dalla nuova piattaforma CIRO, realizzata da Italy for Climate in collaborazione con Ispra, che utilizza 26 indicatori articolati in 8 aree tematiche (emissioni, energia, rinnovabili, edifici, industria, trasporti, agricoltura e vulnerabilità). Andrea Barbabella, Coordinatore di Italy for Climate: «Per guidare con successo un territorio verso la transizione energetica è essenziale avere una visione completa dell’andamento dei principali indicatori climatici della regione, per identificare quali sono le aree che richiedono lo sviluppo di strategie mirate ed efficaci per mitigare e affrontare la crisi climatica. Con quest’obiettivo, insieme a Ispra, abbiamo voluto sviluppare una piattaforma di condivisione di dati e buone pratiche, selezionando 26 indicatori chiave, molti dei quali frutto di specifiche elaborazioni originali, per una lettura intuitiva e comprensibile dei principali indicatori in gioco».