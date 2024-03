Rapporto Ecomafia, in Campania 23mila reati contro l'ambiente negli ultimi cinque anni

È critica la situazione in provincia di Salerno in termini di criminalità ambientale. Ad evidenziarlo il Rapporto Ecomafia 2023 di Legambiente. In questo contesto, Salerno emerge con numeri allarmanti sia nel ciclo dei rifiuti che sul fronte della cementificazione.

I dati

Nel ciclo dei rifiuti, Salerno conta 1.491 reati, evidenziando un'intensa attività illecita. Ancora più preoccupante è la situazione dell'abusivismo edilizio, con Salerno che registra 4.864 ordinanze di demolizioni emesse dai Comuni, di cui solo 686 sono state eseguite, risultando in una percentuale del 14,1%. Questi dati riflettono la gravità e la persistenza delle violazioni ambientali, sottolineando la necessità di interventi più efficaci e di un impegno rinnovato per la tutela dell'ambiente. A livello regionale, la Campania ha registrato oltre 23.000 reati contro l'ambiente negli ultimi cinque anni, con più di 20.000 persone denunciate, 183 arresti e 7.888 sequestri. La maggior parte dei reati sono concentrati nelle province di Napoli e Salerno, con circa 80 clan coinvolti in diverse filiere illegali, dal ciclo del cemento a quello dei rifiuti, dai traffici di animali allo sfruttamento delle energie rinnovabili.

In Campania

Il settore dei rifiuti rimane quello più colpito, con 8.461 reati registrati, 8.307 persone denunciate, 118 arresti e 4.343 sequestri. Napoli e Caserta seguono Salerno in termini di incidenza dei reati. Per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, la Campania si conferma come una delle regioni più colpite, con 7.360 reati accertati e numerose demolizioni di immobili abusivi ancora da eseguire.