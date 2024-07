Autonomia Differenziata: il quesito per l’abrogazione della legge Calderoli

“Non permetteremo a questo governo di portare a termine il disastroso disegno secessionista che premia chi ha avuto di più, mentre chi avrà bisogno di risorse non potrà averle”.

Queste le parole del segretario del Psi Enzo Maraio che oggi, insieme a 34 sigle e ai leader delle forze politiche di opposizione, sindacati e associazioni, ha depositato in Cassazione il quesito per l’abrogazione della legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. Tra i leader erano presenti Maurizio Landini, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Maria Elena Boschi. L'appello unanime: “Chiediamo la mobilitazione di tutti i cittadini che credono nell'unità della Repubblica e vogliono l'uguaglianza dei diritti di tutti. Per preservare due pilastri fondamentali del nostro Paese che sono la sanità universale e l’istruzione pubblica uguale per tutti i cittadini. Così com’è l’autonomia differenziata, verranno a mancare questi due pilastri. È una presa in giro e gli italiani, che l’hanno già bocciata, la fermeranno”