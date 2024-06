Referendum sul premier eletto, De Luca in piazza a Roma: "Meloni? Italiani non vogliono il Paese in mano a una…"

C’era anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca alla manifestazione organizzata delle forze politiche di opposizione (fatta eccezione per Azione e Italia Viva) in Piazza Santi Apostoli a Roma contro la riforma dell’elezione diretta del Premier (il cosiddetto Premierato) e contro l’Autonomia Differenziata.“Quattro mesi fa, il 16 febbraio scorso, quando abbiamo riempito questa stessa piazza eravamo soli, erano un po' distratte le altre forze politiche: 5000 persone e 550 sindaci erano venuti qui contro l'autonomia differenziata in questa versione che spacca l'Italia e condanna al declino il Sud. Noi siamo per un Sud del rigore, che accetta la sfida dell’efficienza, ma non per forme di centralismo assurde. Oggi vedo la consapevolezza del problema, ed è bene che ci sia. Dobbiamo creare alleanze sui programmi. Siamo qui di nuovo e si combatte". Poi ha aggiunto sibillino: “Non penso che Meloni possa vincere il referendum sul premierato. Il popolo italiano non credo che voglia mettere il Paese in mano a una .. non voglio dire una brutta parola". Al suo fianco, fra gli altri, il figlio deputato Piero De Luca: “Diciamo no con forza ad una riforma secessionista, che spacca il Paese, creando per legge cittadini di serie A e di serie B. Diciamo no ad una riforma incostituzionale che distrugge l'unità e la coesione nazionale.Diciamo no ad una riforma devastante che renderà impossibile vivere al Sud nei prossimi anni. Continuiamo a lottare insieme, per l'Italia unita”.

I socialisti

A parlare dal palco anche il segretario nazionale del Partito Socialista Enzo Maraio: “Da questa piazza si dovrà necessariamente passare quando metteremo in minoranza questo Governo”. “Dobbiamo recuperare anche chi è stato assente oggi. L’obiettivo è quello di sconfiggere questa destra dai tratti illiberali. Una destra che vuole stabilire chi comanda per cambiare come vuole l’Italia”.“Vogliono dividere l’Italia: lasciare indietro gli ultimi, i deboli, i poveri e le persone che sono in difficoltà. Questo significa che circa due milioni e mezzo di persone rinunceranno alle cure perché non possono ricorrere alla sanità privata. La sanità deve essere gratuita per tutti – ha ribadito Maraio - noi ci batteremo per questo”. Il segretario ha poi stigmatizzato la lite in Parlamento di qualche giorno fa, “ci ha reso ridicoli davanti al mondo” e ha condannato lo sfregio fatto al monumento di Matteotti a Riano: “Matteotti è stato il primo martire antifascista. Cara Giorgia, noi abbiamo la storia e un passato di conquiste e ne siamo orgogliosi. Voi avete un passato di cui dovete vergognarvi. Da questa piazza si deve accendere la speranza dell’Italia antifascista e democratica”.

Il M5S in piazza

Non è voluta mancare anche una delegazione del M5S della provincia di Salerno. “In centinaia siamo partiti oggi da Salerno in direzione Roma per difendere l’unità del nostro Paese e la nostra Costituzione. Diciamo no all’autonomia differenziata, no al premierato, no alla violenza usata dalla destra. Per loro – attacca la coordinatrice provinciale Virginia Villani - la bandiera dell’Italia è una provocazione, per noi invece è difesa della democrazia. Oggi, insieme a centinaia di cittadini, siamo partiti da Salerno con una sola missione: difendere l'unità del nostro Paese e la nostra Costituzione. La piazza Santissimi Apostoli di Roma ha risuonato delle nostre voci unite contro l'autonomia differenziata e il premierato, misure che minacciano di trasformare radicalmente la nostra Repubblica. La violenza usata dalla destra non ci intimidisce, anzi, rafforza la nostra determinazione. Per loro la bandiera dell’Italia è una provocazione, per noi è il simbolo della democrazia che vogliamo proteggere. Non possiamo permetterci di analizzare singoli provvedimenti senza considerare l'impatto complessivo sul nostro Paese. La visione d'insieme è fondamentale. L'autonomia differenziata, un premierato forte, il disinvestimento e le modifiche al codice penale e alla giustizia, se combinate, potrebbero creare disparità territoriali insostenibili. La proposta dell'autonomia differenziata è particolarmente preoccupante: potrebbe perpetuare divisioni tra territori di serie A e serie B, penalizzando ulteriormente il Sud. Non possiamo permettere che alcune regioni siano trattate come cittadini di serie C. La nostra protesta di oggi è un chiaro messaggio al governo: non accetteremo politiche che frammentino il nostro Paese e che compromettano i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione. Dobbiamo evitare l'attuazione dell'autonomia differenziata e il rafforzamento del premierato. La nostra battaglia è per un'Italia unita, solidale e democratica. Continueremo a lottare per garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalla regione di appartenenza, abbia gli stessi diritti e opportunità”.

Il capogruppo del M5S alla Regione Campania Michele Cammarano aggiunge: “Oggi siamo a Roma per opporci al clima di intimidazione che si respira nelle istituzioni, per dire no all’autonomia Spacca-Italia e al Premierato e soprattutto per difendere il Meridione d’Italia. L’autonomia di Calderoli negherà servizi e assistenza a milioni di cittadini del Sud, abbandonerà le aree interne delle nostre regioni al loro destino, minerà la coesione territoriale del Paese. La maggioranza ha chiuso la porta ad ogni proposta di modifica, rispondendo alla nostra protesta pacifica con l’aggressione fisica. Se i membri dell’esecutivo pensano di demotivarci o di indebolire la nostra azione si sbagliano di grosso. Oggi tanti cittadini della Campania hanno scelto di scendere in piazza per chiarire a questo governo che non si faranno rubare il futuro”.