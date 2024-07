Regionali 2025, Martusciello: "Il candidato? Forza Italia unica a crescere alle europee. Ma attendiamo i leader"

"Accetterò qualsiasi decisione venga presa da Salvini, da Meloni e da Tajani, che sono gli unici che, in qualche maniera, possono decidere su questo tema". A dirlo, parlando delle prossime elezioni regionali in Campania e della scelta di chi guiderà il centrodestra, è il coordinatore regionale di Forza Italia, l'europarlamentare Fulvio Martusciello, a margine del coordinamento provinciale del partito tenutosi presso il Polo Nautico a sALERNO.

Il candidato a Forza Italia

"A loro consegno lo straordinario risultato elettorale che abbiamo ottenuto, facendo questa osservazione - aggiunge - Fratelli d'Italia prende, a livello nazionale, circa il 28,5%; qui, in Campania, prende il 19%. La Lega anche va sotto di molti punti rispetto alla media nazionale. Noi siamo unici che, rispetto alla media nazionale, miglioriamo. Qualcosa significa pure. E cioè che Forza Italia, in Campania, ha un trend in forte salita, a differenza degli alleati". "Penso - sottolinea Martusciello, rammentando il risultato ottenuto alle ultime elezioni europee - che le primarie ci siano già state. C'era chi votava un candidato, chi ne votava un altro. Hanno usato tutti i mezzi per fare campagna elettorale, i ministri, i rettori. E penso che, in qualche maniera, il risultato sia stato molto chiaro". "Non mi candido a nessuna carica - precisa - sono in qualche maniera i cittadini campani che hanno dato un'indicazione molto precisa. Quindi, penso che sia intelligente rispettare questa indicazione. Da questo punto di vista, se vogliamo essere competitivi, se vogliamo tentare di vincere le elezioni regionali, bisogna partire dal dato dell'8 e del 9 giugno". Quanto al candidato governatore, "ovviamente, ci sarà una candidatura unitaria. Questo è indiscutibile. E la candidatura unitaria la sceglieranno Tajani, Meloni e Salvini. Nessun altro".

L'adesione

Nel corso della riunione è stata annunciata l'adesione al partito del consigliere comunale di Eboli Cosimo Pio Di Benedetto.