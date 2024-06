Regionali 2025, Martusciello (FI) annuncia le prime candidature: c'è attesa per i nomi salernitani

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania e capogruppo al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, ha convocato una conferenza stampa lunedì 24 giugno alle 10 all’hotel Majestic di Napoli. All’incontro con i giornalisti, Martusciello annuncerà alcune candidature alle elezioni regionali in Campania del 2025 e anticiperà le linee guida del programma che sarà partecipato e rappresentativo. “Il nostro non sarà un programma ideologico calato sugli elettori dall’alto – ha detto il leader degli azzurri campani – ma sarà partecipato con le categorie produttive, gli ordini professionali, il mondo dell’associazionismo e del volontariato”.

I nomi salernitani

C'è grande attesa per le possibili candidature forziste che riguarderanno la città di Salerno e la sua provincia, dove gli azzurri alle elezioni europee hanno conquistato il 10,39% (41.365): anche qui Martusciello è stato il più votato dopo Tajani con 10.322 preferenze, seguito l’europarlamentare uscente Lucia Vuolo (9.202). Diversi sarebbero i consiglieri comunali e i dirigenti proviciali che ambirebbero ad ottenere un seggio a Palazzo Santa Lucia.

I numeri

Martusciello, alle ultime elezioni europee, è stato il candidato campano più votato della coalizione del centrodestra nella circoscrizione meridionale ottenendo 97.862 preferenze. Nella lista di FI è arrivato subito dopo il segretario nazionale Antonio Tajani (146.929 preferenze).