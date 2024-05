Regionali 2025, Salvini: "Il centrodestra scelga nome unitario". Domani tappa a Salerno

“De Luca in Campania ha fatto il suo, il centrodestra sia unito e scelga unito". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito del candidato del centrodestra per le Regionali 2025, dopo il botta e risposta a distanza tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e il Vice Ministro Edmondo Cirielli (FdI) durante alcune iniziative elettorali in Campania.

L’appello di Salvini

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si rivolge agli alleati: "Noi in passato ci siamo divisi, abbiamo litigato, non ci abbiamo creduto, ma ora per Napoli e Campania si può aprire una nuova stagione, un nuovo rinascimento e la Lega finalmente per la prima volta ci sarà per governare la splendida terra di Campania, come in altre regioni italiane", ha aggiunto. Alla domanda sui risultati elettorali della Lega in Campania, Salvini ha spiegato: "Mi attendo una percentuale sicuramente superiore a quella della politiche, in Campania ci sono candidati che stanno correndo, alcune scelte coraggiose della Lega, su pace, immigrazione, sicurezza, casa, penso saranno premiate, sto ragionando con il sindaco di Napoli per recuperare alcuni ritardi causati dalla Regione Campania, tipo la metro che serve a tanti napoletani, su cui la Regione si è mossa tardi, collaboro non per il sindaco ma per i napoletani, per togliere un po' di traffico, penso che ci verrà riconosciuto questo impegno".

La tappa a Salerno

Domani (lunedì 27 maggio) Salvini arriverà a Salerno: l’appuntamento è per le ore 16.30, presso l’Hotel Polo Nautico, dove presenterà il suo libro “Controvento – L’Italia che non si arrende”.