Regionali 2025, Sgarbi: "A Bellizzi mi hanno chiesto di candidarmi a governatore"

"Girando per Bellizzi, in provincia di Salerno, alcuni esponenti di un movimento mi hanno chiesto di candidarmi a presidente della Regione. Si tratta di capire dove andrebbero i voti di De Luca se non ci fosse il terzo mandato. Non è detto che vadano tutti a sinistra. Adesso penso solo ad essere eletto al Parlamento Europeo". Lo ha dichiarato il critico d'arte Vittorio Sgarbi incontrando i giornalisti in una conferenza stampa fuori dai canoni tradizionali nella sede di Fratelli d'Italia a Napoli. Ieri il tour e Salerno città e in provincia.

La candidatura

L'ex sottosegretario, candidato alle prossime elezioni europee, ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno portato alla costituzione del partito della premier, nato dalle esperienze del Msi prima e Alleanza Nazionale dopo. L'incontro con la stampa è stato introdotto dal segretario cittadino dei FdI, Marco Nonno il quale ha definito Sgarbi, "la persona più adatta, per portare la grande bellezza del sud in Europa”. Sgarbi ha mostrato dal suo smartphone il video musicale del cantante Tony Effe al quale ha preso parte, raccontando l'inedita esperienza sul set. "Ieri due ragazze - ha riferito Sgarbi - mi hanno riconosciuto in pizzeria e questo grazie al mio ruolo nel video di Tony Effe, sono l'unico candidato del mondo che va bene dai 9 ai 99 anni". Presente alla conferenza stampa anche il candidato alle elezioni europee Antonio Ambrosio.