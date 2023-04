Regione Campania: provvedimenti in favore delle disabilità gravi, degli spettacoli e della promozione del territorio

La giunta regionale ha approvato oggi importanti provvedimenti. In particolare, via libera a "Dopo di noi 2022", alias 7.556.730 euro in favore degli ambiti e delle aziende consortili per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità, grave prive del sostegno familiare. Stanziati, inoltre, oltre 11 milioni per gli interventi regionali di promozione dello spettacolo, da ripartire tra le attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante.

Il poc

Infine, nell'ambito del POC Campania 2014/2020, la Giunta ha previsto 10 milioni di euro complessivi per sostenere progetti di rete sovracomunali che incitino i territori ad iniziative di promozione turistica culturale, naturalistica ed enogastronomica. Beneficiari dei bandi POC saranno i comuni non capoluogo di provincia, attraverso un'apposita procedura selettiva regionale, alla quale sarà dedicato un avviso pubblico.