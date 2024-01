Milano, la Campania alla BIT 2024: il programma degli appuntamenti

La Campania si presenta in occasione della BIT 2024 di Milano attraverso un ricco programma di iniziative. Presso lo stand Regione Campania (Padiglione 3), infatti, si susseguiranno una serie di eventi e di talk. Le tre giornate di eventi, che si terranno nell’Area Conferenze dello Stand Campania, saranno aperte da una conferenza il 4 febbraio (ore 12.30), alla quale interverranno Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania, Andrea Prete, Presidente Unioncamere e Luigi Raia Direttore Generale Agenzia Campania Turismo. Modera Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo Regione Campania. La giornata prosegue con un focus sulla provincia di Salerno, a cura di Alessandra Arcese, coordinatrice area qualificazione imprese e territori di ISNART, sul tema "Quanto pesa il turismo salernitano? Dati, nuovi strumenti di analisi Artificial Intelligence Based e tutte le opportunità dell'Ecosistema digitale del Turismo e di Italia.it". Seguirà un intervento di Raffaele Esposito, Consigliere camerale e Coordinatore del Gruppo Lavoro Turismo della Camera di Commercio di Salerno. Infine, alle imprese presenti in fiera, sarà presentato l’Hub digitale del turismo italiano (TDH – Tourism Digital Hub), il progetto realizzato dal Ministero del Turismo per gli operatori italiani.

Promuovere la destinazione “Campania Divina” sui mercati nazionali ed internazionali, puntando sulla qualità dell’offerta turistico-culturale proposta da tutte le province del territorio regionale. L’edizione 2024 della BIT, in programma negli spazi di Fiera Milano dal 4 al 6 febbraio, vedrà la partecipazione di circa 100 tra aziende, siti culturali e istituzioni a cui l'assessorato regionale, in collaborazione con l’Agenzia Regionale Turismo Campania, garantisce gli spazi in uno stand di 500 mq, il cui allestimento ripropone le immagini dei luoghi più rappresentativi del nostro territorio nell’ambientazione di un limoneto. Presso lo stand della Regione, nel corso della tre giorni di fiera, sono previste conferenze tematiche dedicate alla presentazione dei principali itinerari che caratterizzano l’offerta turistica delle cinque province campane, con focus dedicati alla rete dei borghi, al sistema del turismo sostenibile e destagionalizzato dell’Isola di Ischia e delle altre isole e aree marine protette della regione. Sono previste, inoltre, degustazioni con prodotti tipici del patrimonio enogastronomico regionale.