Percorsi di “Viaggio” verso le destinazioni turistiche campane: la Regione stanzia oltre 2 milioni

La giunta regionale, nella seduta odierna, ha approvato una programmazione di 2.150.000 euro a valere sulle risorse del POC 2014-2020 per la definizione di un Programma unitario di percorsi ed eventi turistici degli enti locali, di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale, per il periodo ottobre 2021- settembre 2022. Nell’ambito dello stanziamento complessivo, 2 milioni sono destinati ai Comuni non capoluogo di provincia per proposte in forma di partenariato - tra non meno di 5 Comuni - volti alla realizzazione di iniziative congiunte per la valorizzazione delle identità territoriali; 150 mila euro sono destinati ad azioni di promozione e comunicazione delle iniziative che saranno selezionate.

L’individuazione delle proposte progettuali che andranno a costituire i Percorsi di “Viaggio” verso le destinazioni turistiche campane avverrà tramite procedura selettiva aperta a tutti i Comuni della Regione Campania, mediante un avviso pubblico, che recepirà le Linee Guida approvate con la delibera.

Parla l’assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo, Felice Casucci