Imprese artigiane, la Regione Campania stanzia 5 milioni di euro di aiuti

Approvata dalla Giunta Regionale della Campania la delibera (numero 476 del 13 dicembre 2022) che, nell'ambito del Piano Socio economico della Regione Campania (“Misure per le famiglie e le imprese"), ha programmato un intervento dedicato al settore delle imprese iscritte alla sezione speciale dell’artigianato. I beneficiari sono le attività di artigianato, iscritte nella sezione dedicata del Registro delle imprese territorialmente competente.

Il commento

"La Regione - ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca - prosegue nel suo piano socio-economico di aiuti per essere vicina alle categorie che hanno subito aumenti nei costi di gestione in conseguenza dell’incremento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica, tra cui ad esempio i panificatori, maggiormente colpiti dagli aumenti".

Le informazioni

La dotazione finanziaria ammonta a 5 milioni di euro. Requisiti per la partecipazione, oltre all’incremento dei costi legati alla propria attività e causati dall’aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica, sono la sede dell’attività in Regione Campania a far data dal 1 febbrao 2022, la regolarità contributiva, e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in tema di aiuti di Stato.