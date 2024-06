Industria Italiana Autobus, la Campania sul via libera a Invitalia per l'accordo con Seri Industrial: "Garantire futuro ai lavoratori"

Punta i riflettori sulla notizia secondo cui il Ministero delle Imprese avrebbe autorizzato Invitalia a procedere nell'accordo con la società Seri Industrial per risolvere la crisi di Industria Italiana Autobus, la Regione Campania che, in tutti gli incontri che si sono tenuti al Tavolo Ministeriale, ha sempre precisato e sottolineato come, al di là della scelta dell'imprenditore privato che dovrà subentrare a Invitalia e a Leonardo nell'assetto societario, l'unico vero obiettivo debba essere quello di garantire l'occupazione piena dei due Stabilimenti di Bologna e di Flumeri.

La nota di Palazzo Santa Lucia