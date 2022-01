L'Italia "a colori": 4 Regioni diventano zona gialla, la Campania resta bianca

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza: dalla prossima settimana, lunedì 10 gennaio, altre quattro regioni passeranno in zona gialla. Si tratta di Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna.

La Campania, dunque, resta ancora in zona bianca, come aveva annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, durante la sua diretta Facebook:



"La Regione Campania rimane in zona bianca ed è un risultato davvero straordinario, ma la Campania ha un Rt dell'1,6%. Siamo la regione più a rischio. Vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Per adesso stiamo reggendo, ma siamo fortemente a rischio. Spero che le prossime tre ambulanze in fila davanti al Cotugno non diventino ancora occasione per fare trasmissioni televisive.

Ad oggi siamo ancora in zona bianca, con questa valanga di contagi non reggeremo a lungo, ma rimane il fatto che abbiamo retto in maniera straordinaria. I cittadini devono aiutarci con comportamenti responsabili: evitiamo assembramenti dannosi e pericolosi, evitiamo feste inutili, indossiamo questa benedetta mascherina. Sono cose che possono darci una mano preziosa per aiutarci nel reggere a questa ondata pericolosissima di contagio"