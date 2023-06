"No alla speculazione": il Codacons avvia le verifiche

"Va bene l'inflazione, ma sto alla speculazione che è un crimine contro i cittadini". E' questo l'appello del Codacons che chiede al Ministro della Salute di inviare i Nas a campione in tutti i negozi per controllare le fatture di acquisto all'ingrosso delle merci in vendita. Secondo il Codacons, chi specula deve essere punito: è partita una denuncia per aggiotaggio presso 104 Procure.

L'appello

Da oggi e fino a mercoledì, gli ispettori Codacons fotograferanno i cartellini dei prezzi negli esercizi commerciali per verificare gli aumenti ingiustificati. L'associazione estende l'invito ai consumatori: dal caffè, alla frutta alla verdura, gli utenti possono immortalare gli aumenti improvvisi di merci e servizi e segnalarlo su Codacons.it, a partire da lunedì.