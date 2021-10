Discoteche e misure anti-Covid: verso la riapertura, ecco le norme

La mascherina non dovrebbe essere prevista in pista, in quanto il ballo verrebbe equiparato alle attività sportive

Parere positivo del Comitato tecnico scientifico per la possibile riapertura delle discoteche in Italia. I locali notturni potrebbero riaprire in zona bianca garantendo una presenza, compresi i dipendenti, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto.

Previsto, inoltre, il Green pass per accedere ai locali e bisognerà indossare la mascherina in ogni momento, tranne che in pista.