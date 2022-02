Rientro dei rifiuti dalla Tunisia, Bonavitacola: "Nessun esborso"

"Al momento non vi sono stati esborsi. Le operazioni di rimpatrio avranno luogo nei prossimi giorni e poi in sequenza ci saranno la caratterizzazione, la fase di stoccaggio e poi l'affidamento del servizio di smaltimento o recupero finale. Intendiamo finanziare questi costi con escussione della polizza. Riteniamo che questi costi siano riconducibili a inadempimenti garantiti dalla polizza".

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Campania e delegato all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, nel corso di una audizione della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali incentrata sul sequestro in Tunisia di oltre 200 container, contenenti rifiuti pericolosi, provenienti dal porto di Salerno e che rientreranno in Campania entro il mese di febbraio. Bonavitacola ha ricordato che "l'escussione della polizza era stata sospesa dal tribunale di Roma, a cui si era rivolta l'azienda esportatrice. Vi sono stati giudizi in sede amministrativa perché l'azienda esportatrice, intimata a provvedere al rientro dei rifiuti, si è rifiutata di farlo. Poi vi sono state altre complicazioni. Noi come Regione Campania agiamo, su delega del ministero dell'Ambiente, nei limiti della capienza della polizza che era stata prestata a garanzia del corretto adempimento delle procedure transfrontaliere, pari a circa 6 milioni di euro".

I dettagli

"La polizza - incalza il vicepresidente della Regione - non è un salvadanaio attingibile a prescindere e a piacere. Noi prevediamo di anticipare le risorse e poi di avvalerci della polizza, che però non garantisce costi patologici e anomali". Bonavitacola fa riferimento a due costi, ritenuti "rilevanti". Il primo è collegato al mancato utilizzato della banchina del porto di Sousse dove erano bloccati i rifiuti provenienti da Salerno. "Poiché si tratta di calcoli fatti su base giornaliera, i costi sono diventati, visto il periodo considerato, piuttosto rilevanti", ha aggiunto Bonavitacola. Il secondo costo riguarda la compagnia di navigazione Arkas "che lamentava - ha detto il delegato all'Ambiente della Campania - il mancato uso dei container utilizzati. Entrambi gli interlocutori pretendevano che la Regione Campania regolasse queste situazioni preventivamente ad ogni azione volta al rimpatrio dei rifiuti. Per noi non era sostenibile, intanto perché bisogna accertare le responsabilità del caso. E poi perché si tratta di cifre rilevanti, costi che non possono gravare sulla cauzione se non in una misura limitata". Bonavitacola ha parlato di "costi patologici" che "non intendiamo sostenere. Contestiamo radicalmente che la Regione Campania sia tenuta a questo tipo di riconoscimento e indennizzo: un indennizzo e un risarcimento presuppongono una condotta negligente e una responsabilità, in questo caso la respingiamo in toto e siamo in giudizio su questo". "Tutti i costi - ha concluso - saranno quindi a capo della compagnia assicuratrice e poi della Sra", l'azienda di Polla da cui provengono i rifiuti.