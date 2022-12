Container di rifiuti da Salerno alla Tunisia: nuova puntata di "Report"

Sono tre le inchieste di Report in onda lunedì 5 dicembre, alle 21.25 su Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci. Tra queste, c’è "Il reso tunisino" di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Greta Orsi e Lidia Galeazzo, che vede come protagonista la città di Salerno.

L’inchiesta

Nel 2021 Report aveva documentato la spedizione dal porto di Salerno di 282 container di rifiuti in Tunisia. Furono sequestrati nel porto di Sousse perché illegali per il governo tunisino e finirono in carcere il ministro dell'Ambiente e vari funzionari della dogana e dell'Agenzia nazionale dei rifiuti tunisina. La Tunisia ha fatto pressioni perché i rifiuti tornassero in Italia, ci sono state anche proteste da parte degli ambientalisti sotto la nostra ambasciata a Tunisi. Bernardo Iovene ha ricostruito la vicenda con gli aggiornamenti, a partire dal viaggio del ministro degli Esteri il 28 dicembre del 2021 in Tunisia, fino al rientro dei rifiuti l'11 febbraio di quest'anno. Trasportati in centri di raccolta nella piana del Sele, in provincia di Salerno, nei comuni di Serre, Persano Altavilla e Battipaglia, la loro presenza ha suscitato le proteste dei cittadini dell'area. Restano decine di milioni di euro da pagare, dopo che la magistratura avrà stabilito le responsabilità. Ma la storia non è finita: in Tunisia ci sono ancora 69 container da riportare in Italia.