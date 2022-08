Rincari e colazioni "a rischio", in alcuni bar a Salerno spunta l'avviso: i cornetti costeranno il 20% in più

Tempi duri per chi ama la colazione al bar. Dai primi di settembre, costerà di più il rito irrinunciabile per milioni di italiani: dal cornetto e cappuccino al caffè, già annunciati rilevanti aumenti che potrebbero far desistere molti cittadini. I prezzi, infatti, sono stati incrementati a causa del rincaro di tutte le materie prime e delle bollette salite alle stelle.

L'avviso

Anche a Salerno città, qualche bar ha già affisso avvisi relativi all'aumento dei cornetti pari al 20%, a partire da settembre. Rialzi del 40% anche per materie prime quali latte, zucchero, cacao e uova, mentre la farina costa circa il 40% in più dell'anno scorso. Rincari pure su burro e cioccolato. Insomma, anche i golosi rischiano di dover spendere di più per concedersi le consuete dolci pause al bar. Aleggia, dunque, forte preoccupazione tra esercizi commerciali e clienti.