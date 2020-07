Pellezzano diventa set per un programma televisivo: ecco i dettagli

Pelezzano ospiterà le riprese di un programma televisivo che andrà in onda sul canale 9 di Discovery, a partire dai prossimi mesi autunnali. Il Comune è stato coinvolto dalla “Film Commission” Regione Campania, che sta assistendo la società di produzione Banijay Italia per le riprese di un programma televisivo.

I dettagli

I contenuti del programma televisivo verranno svelati prima della messa in onda durante i mesi autunnali. Per le riprese sono stati scelti alcuni residenti del posto, che contribuiranno alla buona riuscita della trasmissione. “Un onore e un orgoglio per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – che è stato scelto come luogo dove girare le riprese di questo programma televisivo in onda sul canale Nove di Discovery Italia a diffusione Nazionale. Come Amministrazione Comunale ci impegneremo ad indicare ai responsabili di produzione del programma i luoghi di particolare interesse artistico e culturale e di maggiore attrazione dove poter eseguire le riprese. Le attività di ripresa sono state programmate da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 22.00 ed interesseranno prevalentemente esterni cittadini con particolare riferimento al centro storico. Un ulteriore modo per conferire lustro al nostro territorio e permettere di essere maggiormente conosciuto all’esterno dei propri confini”. Le attività saranno realizzate da una troupe ridotta di circa 10 persone, con l’utilizzo di attrezzatura leggera e non invasiva, nel pieno rispetto dell’integrità dei luoghi, della privacy e della sicurezza dei cittadini. La troupe, così come indicato dalla produzione, sarà provvista di dispositivi di protezione individuali come previsto dal protocollo per l’emergenza sanitaria. Una interessante, quanto significativa opportunità per Pellezzano e i pellezzanesi di ritrovarsi coinvolti in una produzione televisiva a diffusione Nazionale, che terrà compagnia agli italiani durante i prossimi mesi autunnali.