Rischio sismico: 3,5 milioni di euro ai Comuni per la "microzonazione"

La Regione Campania ha stanziato 3 milioni e 550 mila euro per la prevenzione del rischio sismico, destinati ai Comuni per studi di Microzonazione Sismica di livello 1 e 3, e per la valutazione della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) degli insediamenti urbani. Questi fondi mirano a migliorare la conoscenza del comportamento dinamico dei terreni durante i terremoti, identificando aree stabili, aree con possibile amplificazione locale e zone a rischio di instabilità come frane e liquefazioni. I contributi saranno erogati in base al numero di abitanti residenti, con un incentivo particolare per i Comuni che collaborano in forma associata. La microzonazione di livello 1, che include la CLE, aiuta a determinare la soglia oltre la quale le funzioni strategiche per l’emergenza rimangono operative anche dopo un sisma.

La manifestazione d'interesse

Grazie a un decreto regionale e alla pubblicazione della "manifestazione di interesse" sul Burc numero 43 del 10 giugno, i Comuni possono presentare domanda per accedere ai fondi, con una minima compartecipazione alle spese. Questa iniziativa si affianca a un altro decreto approvato ad aprile, che ha destinato 17,2 milioni di euro per interventi su edifici strategici comunali. Tali studi sono cruciali per fornire ai Comuni informazioni utili per la pianificazione territoriale, la gestione delle emergenze e la ricostruzione post-sisma, seguendo le linee guida del decreto "l'Aquila". Per i territori interessati dal bradisismo, la microzonazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 2 del DL 140/2023. La Regione Campania continua così il suo impegno nella prevenzione e nella sicurezza sismica, dotando i Comuni di strumenti indispensabili per affrontare e mitigare i rischi sismici.