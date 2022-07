Autonomia nell'utilizzo delle risorse idriche per la Campania: prima riunone operativa, parla De Luca

Si è tenuta questa mattina una riunione operativa, convocata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, alla quale hanno partecipato anche l'Ente idrico campano, i consorzi di bacino, le associazioni, per dare il via agli interventi programmati con l'obiettivo di raggiungere l'autonomia nell'utilizzo delle risorse idriche per la Campania.

Parla il presidente

“Parte da oggi il lavoro strategico della Regione per rendere la Campania del tutto autonoma nell’impiego delle risorse idriche per uso potabile e produttivo. E’ un grande progetto strategico su cui concentriamo centinaia di milioni, evitando di sprecare con interventi inutili fondi europei e del PNRR. E’ una delle grandi sfide che puntano a garantire un futuro produttivo e civile per la nostra regione - ha detto il presidente De Luca. - E’ stata fatta una prima ricognizione delle ipotesi di intervento con invasi e opere di captazione nelle aree interne della regione. E’ stato stabilito anche un fondo per finanziare le progettazioni delle prime opere da realizzare. A fine mese ci sarà un’ulteriore riunione di verifica”.