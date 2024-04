Da Agropoli ai quartieri Spagnoli per azzuffarsi: accoltellato un giovane nella max-rissa

Rissa in un locale a Toledo, a Napoli, sabato sera. Protagonisti dell'increscioso episodio nei quartieri spagnoli, culminato con l'accoltellamento di un giovane, sono stati cinque ragazzi di Agropoli, di cui 4 arrestati e una persona minore denunciata. Ad intervenire a seguito della zuffa, in vico Due Porte, gli agenti della Questura e una pattuglia dell’Esercito che ha segnalato un ragazzo ferito e privo di sensi nei pressi della metro. Soccorso dal 118, il giovane è stato condotto al Cardarelli con una ferita da arma da taglio alla scapola.

L'identificazione

Nella rissa, un ragazzo che ha tentato di sedare gli animi è stato colpito, pare, con un cavatappi. Preziose, le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la celerità dell'intervento delle forze dell'ordine che hanno consentito di bloccare l'auto con a bordo i 5 del salernitano, all’imbocco dell’autostrada. Quattro, di cui 2 agropolesi, un marocchino e un tunisino, sono stati messi in manette per rissa, lesioni personali aggravate e danneggiamento, mentre una 16enne è stata denunciata per gli stessi reati.