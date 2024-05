Rosato (Azione): "Terzo mandato per De Luca? Per noi non è un problema"

Il terzo mandato per De Luca è un tema di scontro con cui si nascondono i veri problemi. Invece di occuparsi del rapporto tra Regione-Stato, la destra si occupa del terzo mandato e quindi si costruisce tutto con una lotta personale a De Luca. Per noi non è un problema il terzo mandato, non deve essere un vincolo. Da questo punto di vista, se ci saranno le condizioni, noi lo sosterremo. Se il governo si metterà di traverso, sarà difficile". Lo ha detto, questa mattina a margine della visita al comitato elettorale di Salerno, il vice segretario di Azione, Ettore Rosato.

Sud

Rosato, poi, si è soffermato sulla questione Sud: "Noi non possiamo pensare che il Mezzogiorno sia un peso per l'Italia e per l'Europa. È una grandissima risorsa ma bisogna investirci. Questo governo ha fatto esattamente il contrario. La zes unica si rivela un boomerang per il Sud. Salvini parla solo del Ponte sullo Stretto come se, realizzando il Ponte, i problemi del Mezzogiorno, si risolvano tutti. Togliere la decontribuzione per le assunzioni è un duro colpo per l'economia del Mezzogiorno. Non ne hanno fatta una che aiuti questo territorio".