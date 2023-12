Salario minimo, Bilotti (M5S): "Affossamento della nostra proposta ennesima vergogna"

“Con l’affossamento della nostra proposta di salario minimo si è consumata l’ennesima vergogna da parte della maggioranza che governa il Paese”. È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, dopo il via libera al nuovo testo sul Salario Minimo predisposto dalla maggioranza. “Il nuovo testo – prosegue la senatrice – è stato approvato paradossalmente da quelli che dicono che le persone non devono stare sul divano ma devono andare a lavorare. Evidentemente l’idea di questo governo è quella che le persone che debbano andare a lavorare per un salario non dignitoso. La nostra battaglia, comunque, non si ferma. Stamattina ho provveduto a consegnare le firme raccolte nelle piazze, che sono espressione della volontà dei cittadini e che continueremo a portare nelle sede istituzionali. Non ci arrendiamo davanti a questo governo di incapaci”.