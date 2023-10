Salario minimo, De Luca: "Se ne discuta ma senza ideologia"

"Una discussione sacrosanta, ma da fare in termini non ideologici". È quanto affermato in merito al salario minimo dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla 40esima edizione del convegno nazionale di Aidea, l'Accademia Italiana di Economia Aziendale, tenutosi all'università di Salerno. "Intanto - ha argomentato il governatore campano - perché il 95% dei lavoratori privati e' gia' coperto dai contratti collettivi nazionali. Poi, perche' dobbiamo valutare bene, rispetto alle decisioni che prendiamo, sia la ricaduta in termini di inflazione, sia la ricaduta su alcuni settori".

L'intervento

"Abbiamo in Italia, oggi, l'apprendistato. Un ragazzo fa il contratto da apprendistato, 7 euro l'ora, non 9 euro" ha aggiunto De Luca. "È evidente - ha affermato - che se si stabilisce il salario minimo a 9 euro, i contratti di apprendistato non si faranno più. È un problema, perché se l'imprenditore fa il contratto e paga per tre anni un ragazzo da professionalizzare, se investe delle risorse, poi, deve avere una ricaduta. In queste condizioni, salta l'apprendistato". "C'e' un problema salariale enorme in Italia - ha concluso il presidente della Campania - ma dobbiamo sapere bene, quando decidiamo, dove andiamo a parare per evitare di prendere decisioni che siano peggiori delle situazioni precedenti".