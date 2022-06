Salario minimo, De Luca: "Serve ventaglio di misure, non una sola"

"Dobbiamo assolutamente intervenire sulle fasce deboli e sul mondo del lavoro". Con queste parole è intervenuto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una iniziativa a Sarno. "L'Italia - ricorda - è l'unico Paese dell'Unione europea che ha avuto un arretramento nei salari negli ultimi trent'anni. E' evidente che in queste condizioni non possiamo reggere".

La crisi economica

"Oggi - prosegue il governatore - siamo in un'emergenza, abbiamo il 7% di inflazione, aumento dei prezzi che è ormai insostenibile, aumento dei tassi dei mutui. In queste condizioni sicuramente non possiamo andare avanti". Quindi e' "indispensabile un intervento a sostegno dei redditi". "Io - dice - sono per il dimezzamento del cuneo fiscale. Credo che la misura più efficace possa essere questa. E' una proposta avanzata già da tempo da Confindustria, da Carlo Bonomi". Molto più efficace del reddito di cittadinanza, per lui, "il reddito di inclusione, quello che c'era prima, che coinvolgeva le famiglie e non le singole persone. Quindi, è necessario dare una mano a chi non ce la fa, ma cercando di evitare fenomeni speculativi, fenomeni parassitari e il blocco del mercato del lavoro. A volte queste misure rappresentano degli incentivi a non lavorare e questo non va bene". "Abbiamo bisogno di un ventaglio di misure, una sola misura non basta" conclude De Luca.