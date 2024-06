Saldi in Campania: parte il conto alla rovescia, le date e i consigli

Conto alla rovescia per i saldi in Campania: il 6 luglio partiranno infatti gli sconti estivi. Oltre a stabilire che la durata massima dei saldi non potrà essere superiore a 60 giorni, è stato disposto che le vendite promozionali non potranno essere effettuate dall'esercente nei trenta giorni precedenti al 6 luglio.

I consigli utili

E' bene prestare attenzione a scaffali semivuoti prima dei saldi e poi improvvisamente riempiti subito dopo. Il capo in saldo deve avere ben visibile il prezzo precedente, la percentuale di sconto e il prezzo finale. E' importante sempre conservare lo scontrino. I capi in saldo, poi, possono essere cambiati. Inoltre, è preferibile non fermarsi al primo negozio che propone sconti, ma confrontare i prezzi con quelli esposti su oggetti simili, anche in altri esercizi. Va ricordato infine che la merce in saldo deve essere separata nettamente e in modo chiaro dalla merce “nuova”.