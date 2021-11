Saldi invernali, Franzese (CNA Ambulanti): "L'inizio fissato il 5 gennaio è una truffa ai danni delle microimprese"

"L'inizio dei saldi invernali fissato il 5 gennaio è una truffa ai danni delle microimprese". Arcangelo Franzese, Fondatore e Presidente del CNA Ambulanti, commenta in questo modo la data regionale fissata per gli sconti nei negozi e per i tradizionali acquisti.

La reazione



"Quale Fondatore e Presidente del CNA Ambulanti - dice - rappresento bene i nostri associati. Oltre a lavorare con i numeri, tra l'altro stiamo introducendo un passo per volta marketing e comunicazione nel settore, appunto per comprendere meglio la domanda interna dei prodotti nei mercati. Purtroppo nonostante il grande lavoro che stiamo facendo, sentire dei saldi al 5 gennaio è veramente una truffa ai danni della nanoimpresa oltre che un danno al nostro lavoro. Ancora in una situazione di incertezza economica la nanoimpresa non solo deve fare i conti con il dilagare dell'online oltre che una mancanza di una programmazione post pandemia, adesso dovrà subire oltremodo la sleale concorrenza di questa data".

Lo scenario

Franzese pone agli interlocutori istituzionali - la Regione, il Governo - alcune domande. La prima: "Chi acquisterà regali natalizi e per l'Epifania a prezzo pieno sapendo che il 5 gennaio ci saranno i saldi?". La seconda: "Chi garantisce alla microimpresa uno scudo economico che possa garantire continuità di competitività fino a fine saldi, mese di marzo?". Conclude: "In questo modo si aiuta esclusivamente la GDO. I mercati ed i piccoli esercizi di vicinato rappresentano la soluzione per l'economia del post pandemia garantendo prezzo e qualità. Sarà mia premura scrivere una colorita nota di dissenso al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga in merito a questa situazione insostenibile".