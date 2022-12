Saldi invernali: confermata la data, ma c'è chi già pratica sconti

Conto alla rovescia per i saldi invernali: si parte, come annunciato, il 5 gennaio. Confermata la data da Palazzo Santa Lucia.

L'attesa

La durata degli sconti non potrà essere superiore ai sessanta giorni, come d'accordo con le associazioni di categoria. Chi deve fare acquisti, dunque, a breve potrà approfittare delle occasioni proposte dai negozi che, tuttavia, in molti casi, stanno già praticando prezzi ridotti per i clienti più affezionati, anticipando la stagione dei saldi.